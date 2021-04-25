Киев попросил у Берлина оборонительное вооружение для защиты черноморского побережья от вторжения. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. По ее данным, в списке бывшие в употреблении немецкие корветы, системы ПРО, части противокорабельных ракет и оборудование для разминирования.

Источники газеты сообщили, что министр иностранных дел Германии Хейко Маас отрицательно относится к возможности таких поставок. Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, напротив, открыта этой идее. Председатель комитета по иностранным делам бундестага Норберт Реттген сказал изданию, что сейчас, когда «Россия угрожает войной», было бы неправильно исключать поставку оборонительных вооружений. В свою очередь, кандидат в канцлеры от партии «Союз 90 / Зеленые» Анналена Бэрбок считает более приоритетным разминирование территорий на юго-востоке Украины и увеличение давления на Россию.