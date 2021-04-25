Лечащие врачи Алексея Навального просят срочно перевести его в многопрофильный стационар Москвы. Они обратились с открытым письмом к директору ФСИН Александру Калашникову. Свою просьбу медики обосновывают тяжестью состояния пациента, длительным периодом голодания (оппозиционер более трех недель держал голодовку, требуя допустить к нему независимого врача) и сложностью диагностики. Авторы обращения, которое опубликовала «Новая газета», подчеркивают, что сами были лишены возможности осмотреть Навального, однако им разрешили ознакомиться с документами об анализах и осмотрах, проведенных коллегами.