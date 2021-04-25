Греция отменила обязательный карантин для въезжающих в страну россиян при двух условиях

Греция отменила обязательный карантин для въезжающих в страну россиян при наличии сертификата вакцинации и отрицательного теста на коронавирус. Об этом сообщается в официальной газете правительства страны. Также Греция продлила до 3 мая ограничение на въезд 4 тысяч россиян в неделю. Но число аэропортов, через которые можно попасть в страну увеличено с 3 до 9. Ранее сообщалось, что с 14 мая власти Греции планируют открыть массовый въезд в страну иностранных туристов, не дожидаясь решения Евросоюза.