Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил заявление главы США Джорджа Байдена о геноциде армян. В ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом Алиев назвал слова американского лидера исторической ошибкой. По его мнению, такое заявление — неприемлемо и наносит ущерб формирующимся тенденциям на сотрудничество в регионе.

Байден накануне признал геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году. МИД Турции назвал эти слова популистскими и вызвал американского посла в Анкаре.