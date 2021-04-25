Президент Чехии Милош Земан выступит сегодня с чрезвычайным телевизионным обращением. Он прокомментирует высылку российских дипломатов и взрывы во Врбетице в 2014 году. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

Неделю назад власти Чехии заявили о причастности российских спецслужб ко взрывам на складе боеприпасов. В этой связи Прага выслала 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.