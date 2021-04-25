В Москве прошли обыски и задержания оппозиционеров. Так, силовики нагрянули в квартиру члена Либертарианской партии и председателя движения «Гражданское общество» Михаила Светова. Об этом он сам написал в Twitter. Как сообщает интернет-проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова, это связано с делом 2019-го года о развратных действиях из-за фотографии бывшей девушки Светова в Instagram. В то же время источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что обыск проводится по уголовному делу о нарушении санитарных норм. Обыски прошли и у других либертарианцев, в том числе у председателя партии Сергея Бойко, его позже задержали по делу о призывах к митингу 21 апреля, а также у сотрудников штабов Навального. Помимо этого, задержали экс-кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева.