Глава Tesla и SpaceX Илон Маск выступит в роли ведущего музыкально юмористической передачи Saturday Night Live

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск выступит в роли ведущего вечерней музыкально юмористической передачи Saturday Night Live. Об этом сообщил телеканал Эн-би-си, на котором выходит программа. Американский предприниматель примет участие в выпуске, который планируется 8 мая. Музыкальным гостем станет певица Майли Сайрус.

Согласно рейтингу журнала «Форбс» от 6 апреля, Маск занимает 2-е место в списке богатейших людей мира. Его состояние оценивается в 151 миллиард долларов.