Растет число жертв пожара в клинике для больных коронавирусом в Багдаде. По данным иракского телеканала «Диджля», погибли 28 человек, пострадали 50. Между тем, по данным иракской комиссии по правам человека, погибших от 30 до 45. Представители комиссии потребовали отставки министра здравоохранения Ирака.

Пожару предшествовал взрыв в хранилище с кислородными баллонами на этаже, где расположена реанимация. Двухэтажное здание выгорело изнутри практически полностью. По словам очевидцев, когда вспыхнул огонь, началась паника, люди метались в поисках выходов. Всего в клинике находилось порядка 120 человек. Около 90 были спасены. Власти потребовали провести тщательное расследование. Задержаны главный врач больницы, глава службы безопасности и лица, ответственные за техническое обеспечение госпиталя. Известно, что медучреждение не было оборудовано системами пожарной безопасности, а внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами.