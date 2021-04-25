Болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев признал, что хранил боеприпасы на складах в Чехии, а также, что его компания ЕМКО поставляла вооружения на Украину. Об этом пишет американская газета «Нью-Йорк таймс». Издание поясняет, что речь идет о складах во Врбетице на востоке республики. Чешские власти недавно обвинили российские спецслужбы в причастности ко взрывам на этих объектах в 2014 году. Отмечалось, что целью были именно боеприпасы Гебрева. Ранее компания ЕМКО отрицала, что взорванные во Врбетице боеприпасы, принадлежали ей.