Посла США в Анкаре вызвали в МИД Турции после признания президентом Джо Байденом геноцида армян в Османской империи

Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции после признания президентом Джо Байденом геноцида армян в Османской империи. Дипломату сказали, что данное утверждение не имеет под собой правовой основы, Анкара его отвергает, считает неприемлемым и решительным образом осуждает, передает Рейтер. Турецкий МИД также сообщил, что заявление Байдена подрывает отношения между Вашингтоном и Анкарой, и призвал главу Белого дома «исправить эту серьезную ошибку». В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал признание Соединенными Штатами геноцида армян необходимым посланием международному сообществу. Правительство Турции признает факт массовой гибели армян в начале ХХ века, однако выступает против использования термина «геноцид» и считает завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона.