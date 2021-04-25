Число сделанных прививок от коронавируса в мире превысило 1 миллиард. По информации Bloomberg, столько доз препаратов было использовано в 172 странах. Темпы вакцинации сейчас составляют свыше 18 миллиардов прививок в день. Агентство AFP со ссылкой на официальные источники передает, что вакцинация охватила 207 стран и территорий. При этом более 58% сделанных прививок приходятся на США, Китай и Индию. А по соотношению вакцинированных к тем, кто не сделал прививку, лидирует Израиль.