По меньшей мере 21 человек погиб, 40 пострадали в Багдаде в результате взрыва и последующего пожара в клинике для больных коронавирусом. Об этом сообщил информационный портал «Багдад аль-Яум» со ссылкой на источники в силовых структурах. Взрыв произошел в хранилище с кислородными баллонами на этаже, где расположена реанимация. Здание выгорело изнутри практически полностью. В тушении задействовано более 20 пожарных расчетов. Отмечается, что число жертв может возрасти, так как огонь еще не локализован, спасательная операция продолжается. По словам очевидцев, когда вспыхнул огонь, в больнице началась паника, люди метались в поисках выходов. В больнице, по данным службы гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям, находились порядка 120 человек. Около 90 были спасены.