Президент США Джозеф Байден назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века «геноцидом». Его предшественники на посту главы государства избегали использования этого термина. Анкара полностью отвергает подобные обвинения. «Слова не могут изменить или переписать историю», — написал в твиттере глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, заявление Байдена основано исключительно на популизме.

Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфильда вызвали в МИД Турции. В ведомстве отметили, что заявление Байдена нанесло ущерб отношениям двух стран, который будет трудно исправить.