Правительство собирается ограничить просветительскую деятельность в России

Просветительскую деятельность в России хотят ограничить. Читать лекции и проводить семинары запретят людям без преподавательского опыта, признанным «иноагентами», должникам по налогам и штрафам, судимым по целому ряду статей Уголовного кодекса, включая преступления против конституционного строя, здоровья населения и общественной безопасности. Проект соответствующего постановления подготовило правительство. Он определяет порядок работы принятого в марте закона о регулировании просветительской деятельности.

Действие документа, согласно тексту, касается любого распространения знаний и опыта вне школ и университетов. Лекторам придется заключать договоры с образовательными, научными или культурными учреждениями, которые, в свою очередь, будут отчитываться перед профильными министерствами.

Против формулировок закона резко выступило научное и культурное сообщество.