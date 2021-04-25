Свыше 20 человек погибли, 40 пострадали в Багдаде в результате взрыва и пожара в клинике для больных коронавирусом

По меньшей мере 21 человек погиб, 40 пострадали в Багдаде в результате взрыва и последующего пожара в клинике для больных коронавирусом. Об этом сообщил информационный портал «Багдад аль-Яум» со ссылкой на источники в силовых структурах. Здание выгорело изнутри практически полностью. В тушении пожара было задействовано более 20 пожарных расчетов. Отмечается, что число жертв может возрасти, так как огонь еще не локализован