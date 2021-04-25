Валерий Рашкин и Сергей Левченко не вошли в обновленный президиум ЦК партии

Глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин и бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко не вошли в обновленный президиум ЦК партии. Об этом сообщил РБК по итогам съезда пресс-секретарь лидера КПРФ Александр Ющенко. По его словам, кандидатуры Рашкина, Левченко и бывшего депутата Госдумы Сергея Решульского не были предложены. Причину он не смог объяснить.

Ранее источники РБК, близкие к Кремлю и партии рассказывали, что против Рашкина и Левченко выступала администрация президента. В частности, там были недовольны контактами Рашкина и готовностью взаимодействовать с оппозиционером Алексеем Навальным.

На прошлой неделе в интернете появилось видео, на котором, предположительно, Рашкин, Левченко и замруководителя фракции КПРФ в заксобрании Иркутской области Андрей Андреев обсуждают смену руководства партии. Позже в КПРФ заявили, что Рашкин обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой привлечь телеканал РЕН ТВ к ответственности за подделку ролика. В свою очередь источники РБК в компартии признавали, что запись настоящая, и была сделана прошлым летом.