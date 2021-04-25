В Москве прошли обыски и задержания оппозиционеров. Силовики нагрянули в квартиру либертарианца и председателя «Гражданского общества» Михаила Светова. Полицейские заявили, что у них постановление, искали понятых среди его соседей, но все отказались. Об этом политик написал в своем твиттере. По его словам, практически одновременно у него дома пропал интернет. Как сообщает интернети-проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова, обыск проходит по делу 2019-го года о развратных действиях. Ранее политик находился в статусе свидетеля.

Также минувшим вечером был задержан член «Либертарианской партии» Сергея Бойко. Его оставили на ночь до суда, вменив повторное нарушение правил проведения митингов за посты в твиттере про акцию 21 апреля.

Задержан и бывший кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев. Он рассказал интернет-изданию «МБХ медиа», что его остановили возле дома и под угрозой применения силы повезли в ОВД «Митино». Его также обвиняют в повторном нарушении правил митинга. Поводом для составления протокола, по его словам, стала шутка в твиттере про «единственную космонавтику, которая развивается в России». К посту он прикрепил фото силовиков с акции 21 апреля, что, по мнению полицейских, доказывает участие политика в митинге.

Также в Москве задержали регионального менеджера федерального штаба Навального Анну Самкову. Ее доставили в ОВД «Мещанский», сообщает руководитель сети региональных штабов политика Леонид Волков. Что ей собираются вменять, пока неизвестно.

Кроме того экс-фигурант «Московского дела» Алексей Миняйло написал в твиттере, что у его дома дежурят полицейские.