Z Архив новостей новости
5 0 6 0
00:05, 25 апреля 2021

Церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» состоится сегодня

Награды получат лауреаты 2019 и 2020 года.

В этот раз церемония пройдет уже в 33-й раз. В прошлом году ее пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Теперь, организаторы отмечают, что все же рекомендуют участникам старше 65 лет воздержаться от посещения праздника, поскольку нет гарантии того, что во время мероприятия удастся соблюсти социальную дистанцию.

Отмечу, что номинанты и лауреаты специальных наград за 2019 год были объявлены еще в начале марта 2020. За прошлый же год имена стали известны чуть больше месяца назад.

Лидером по числу номинаций за 2020-й стала историческая драма «Дорогие товарищи»» Андрея Кончаловского, представленная в том числе в категориях Лучший фильм и Лучшая режиссерская работа, а также военная драма «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, претендующая на 7 призов.

Мероприятие пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холла», прямая трансляция будет вестись на официальном сайте премии «Ника»


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

«Назначенное лечение и тактику наблюдения нельзя считать оптимальными» Открытое обращение и рекомендательное письмо врачей медицинским работникам МСЧ №33 ФСИН России по поводу Алексея Навального…

5 123 6 16894 24.04
Блоги

«Больше всех надо» разбираем с экспертами, как решать социальные проблемы

Толерантная лексика или лингвистический фашизм Язык меняется. К новым словам вроде «лайкать» и «свайпать» мы привыкаем быстро, а вот к феминитивам и толерантной лексике — с трудом. Почему?..

5 35 6 5327 23.04
Блоги

УФСИН РФ: Принято решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных В настоящее время его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия…

5 209 6 32495 19.04
Новости

У Алексея Навального помимо двух грыж позвоночника выявили кисты печени и нарушение нервной чувствительности в ногах Обращение адресовано директору ФСИН Александру Калашаникову и медработникам МСЧ №33 ФСИН во Владимирской области…

5 79 6 12992
Блоги

+ Путин готов обсудить в Москве отношения РФ и Украины в любое удобное для Зеленского время Путин готов обсудить в Москве отношения РФ и Украины в любое удобное для Зеленского время «Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время» — сказал Путин

5 84 6 13895 22.04
8читать ;смотреть
#СлухайЭхо

Алексей Нарышкин ведущий: Алексей Нарышкин журналист «Эха Москвы»

3440622
Алексей Нарышкин отвечает на ваши вопросы

5 42 6 7541 20.04
Интервью Персонально ваш

Евгений Киселев гость: Евгений Киселев журналист

Кто угнал, кто оккупировал, кто захватил, кто присвоил – вот пусть он об этой территории заботится…

5 104 6 18605 22.04
#слушать 48:32 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

«Экономическое отставание – закономерный результат» Открытое письмо ученых-экономистов…

5 89 6 18274 22.04
Новости

Baza: ВГТРК увольняет сотрудников новостных телеканалов за оппозиционные взгляды Эти действия поддержала главный редактор RT…

5 48 6 24663
Блоги

Иван Колпаков: Это плохие новости для «Медузы» «Иноагент» — дискриминирующий статус, из-за которого нам будет труднее делать свою работу — и зарабатывать на жизнь…

5 42 6 8518 23.04
Блоги

МИД РФ: 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата» Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны…

5 48 6 10315 18.04
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Сегодня речь идет о достоинстве Все политические развилки и разногласия с Навальным остались далеко позади. Речь — о его демонстративном убийстве, которое совершается на наших глазах…

5 295 6 64832 19.04
Блоги

+ «Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война» «Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война» «Мы – это мы. Вы – это вы. Но это не обязательно проблема, это – возможность. Как минимум – возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь»...

5 228 6 51142 20.04
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Навальный политик

Начинаю выход из голодовки Спасибо вам — сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения…

5 347 6 76322 23.04
Новости

Россия закрыла доступ иностранным кораблям на три участка акватории Черного моря Ограничение Минобороны начнет действовать сегодня с 9 вечера и продлится полгода…

5 25 6 5630
Блоги

+ Послание Владимира Путина Федеральному собранию Послание Владимира Путина Федеральному собранию Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели…

5 290 6 65315 21.04
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

У Алексея Навального помимо двух грыж позвоночника выявили кисты печени и нарушение нервной чувствительности в ногах Обращение адресовано директору ФСИН Александру Калашаникову и медработникам МСЧ №33 ФСИН во Владимирской области…

5 79 6 12759
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Все Табаки в зале — а там не было никого другого — вздрогнули, всхлипнули и поняли, что он помнит о них и думает о них…

5 35 6 109230 21.04
#слушать 50:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Как вы относитесь к объявлению Леонидом Волковым акции протеста?
5 64 6 22829 18.04
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Зачем срочно собирают верхнюю палату? Что может оперативно решить Совет Федерации – исходя из своих конституционных полномочий?..

5 102 6 254522 19.04
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Навальный, могила, памятник Путину, Петров и Боширов, нищета, патриарх и КГБ Навальный, могила, памятник Путину, Петров и Боширов, нищета, патриарх и КГБ Понятно, что русская тюрьма убийственна в принципе. Она и так смертельна… Вообще зачем Путин нанялся пиарщиком к Навальному?..

5 105 6 148717 19.04
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9092945
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4885477

Сегодня в эфире