Церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» состоится сегодня

Награды получат лауреаты 2019 и 2020 года.

В этот раз церемония пройдет уже в 33-й раз. В прошлом году ее пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Теперь, организаторы отмечают, что все же рекомендуют участникам старше 65 лет воздержаться от посещения праздника, поскольку нет гарантии того, что во время мероприятия удастся соблюсти социальную дистанцию.

Отмечу, что номинанты и лауреаты специальных наград за 2019 год были объявлены еще в начале марта 2020. За прошлый же год имена стали известны чуть больше месяца назад.

Лидером по числу номинаций за 2020-й стала историческая драма «Дорогие товарищи»» Андрея Кончаловского, представленная в том числе в категориях Лучший фильм и Лучшая режиссерская работа, а также военная драма «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, претендующая на 7 призов.

Мероприятие пройдет в концертном зале «Вегас Сити Холла», прямая трансляция будет вестись на официальном сайте премии «Ника»