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00:04, 25 апреля 2021

Незарегистрированная партия «Другая Россия Эдуарда Лимонова» планирует провести сегодня съезд в Москве

В партии не исключают, что силовики могут попытаться сорвать мероприятие.

Последователи Эдуарда Лимонова хотят провести съезд в одном из корпусов гостиницы «Измайлово», администрация которой ранее дважды предлагала перенести дату. В последний раз это сделали под предлогом неисправности в системе пожаротушения. Однако лимоновцы приехали в гостиницу и выяснили, что это не соответствует действительности, система функционирует. Соответствующее видео опубликовали в интернете. В незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» считают, что на администрацию «Измайлово» оказывают давление сотрудники силовых структур с целью не допустить проведения съезда. После него собираются подавать документы в министерство юстиции на регистрацию партии. Лимоновцы, несмотря на все сложности, решили не менять первоначальную дату, поскольку именно на этот день заключили договор с гостиницей.

На съезде прошлой осенью незарегистрированная партия «Другая Россия» объявила о самороспуске. Тогда же была создана политическая сила с тем же названием, к которому добавили имя Эдуарда Лимонова. Писатель и политик умер в марте прошлого года.


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