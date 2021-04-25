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00:02, 25 апреля 2021

Джо Байден признал геноцид армян в день памяти массовых убийств армян турками в Османской империи в 1915-1923 годах

Президент США Джо Байден официально признал геноцид армян в день памяти массовых убийств армян турками в Османской империи в 1915-1923 годах.

Американский народ чтит всех тех армян, которые погибли в результате геноцида, который начался в этот день 106 лет назад», — заявил Байден, сделав то, на что не решались ни президент Барак Обама, ни Дональд Трамп (и только Рональд Рейган в 1981 году в заявлении о холокосте упомянул геноцид армян). И Обама, и Трамп избегали употребления слова геноцид, чтобы не испортить отношения с Анкарой. В 2019 году Сенат принял резолюцию, официально признав массовые убийства армян в Османской империи год геноцидом. Перед ее принятием администрация Трампа несколько раз просила сенаторов-республиканцев заблокировать резолюцию на том основании, что это может помешать переговорам с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым Трамп пытался наладить дружбу.

Признав геноцид армян, Джо Байден рискует испортить отношения с Эрдоганом, которому он в пятницу в телефонном разговоре сообщил о своем намерении. Но при этом Джо Байден выполнил свое предвыборное обещание.

Турция признала факт массовых убийств армян, но отрицает факт геноцида и заявляет, что цифры жертв сильно преувеличены. Замминистра иностранных дел Армении Авет Адонц назвал признание геноцида Джо Байденом «важным шагом», который «послужит примером для всего остального цивилизованного мира».

Сообщается также, что дипведомства США в Турции объявили в связи с признанием США геноцида армян, что будут закрыты в понедельник и вторник в качестве меры предосторожности.


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