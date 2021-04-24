Геннадий Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ.

Соответствующее решение принято на заседании организационного пленума ЦК. В подмосковных Снегирях прошел первый этап 18-го съезда КПРФ. По его итогам тайным голосованием был избран Центральный комитет КПРФ. В него вошли 188 человек. В состав президиума ЦК вошли 19 человек. При этом глава московскго горкома КПРФ Валерий Рашкин и экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко в президиум не вошли. Кандидаты на выборы в Госдуму от КПРФ будут определены в июне