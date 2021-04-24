В Екатеринбурге обрушился пешеходный мост.

Как сообщили РИА Новости в местной ГИБДД, предварительно пострадавших нет. По одной из версий, в момент проезда под пешеходным мостом у трала грузовика лопнуло одновременно два колеса, в результате чего груз подбросило и он задел конструкции моста. которые рухнули на проезжую часть. На дороге образовалась пятикилометровая пробка. Водителя грузовика сотрудники правоохранительных органов уже опросили, признаков опьянения у него нет. Сейчас полиция разыскивают владельцев груза, которые, по предварительным данным, в момент аварии находились в машине, но после аварии исчезли.