В Екатеринбурге обрушился пешеходный мост.

Как сообщили РИА Новости в местной ГИБДД, предварительно пострадавших нет. По одной из версий, в момент проезда под пешеходным мостом у трала грузовика лопнуло одновременно два колеса, в результате чего груз подбросило и он задел конструкции моста. которые рухнули на проезжую часть. На дороге образовалась пятикилометровая пробка. Водителя грузовика сотрудники правоохранительных органов уже опросили, признаков опьянения у него нет. Сейчас полиция разыскивают владельцев груза, которые, по предварительным данным, в момент аварии находились в машине, но после аварии исчезли.
2021-04-24T23:23:42+03:00
2021-04-24T23:23:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:23, 24 апреля 2021
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