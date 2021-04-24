Силовики нагрянули с обыском к члену Либертарианской партии Михаилу Светову

У себя в твиттере он пишет, что перед этим у него у него дома пропал интернет. Политик полагает, что следственные действия могут быть связаны с расследованием т.н. «санитарного дела». Сегодня же в Москве был задержан активист Либертарианской партии Сергей Бойко. Причину ему не сообщили.