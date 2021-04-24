Силовики нагрянули с обыском к члену Либертарианской партии Михаилу Светову

У себя в твиттере он пишет, что перед этим у него у него дома пропал интернет. Политик полагает, что следственные действия могут быть связаны с расследованием т.н. «санитарного дела». Сегодня же в Москве был задержан активист Либертарианской партии Сергей Бойко. Причину ему не сообщили.
2021-04-24T23:06:14+03:00
2021-04-24T23:06:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:06, 24 апреля 2021
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