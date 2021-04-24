Лечащие врачи Навального попросили перевести политика в многопрофильный стационар в Москве

Пятеро лечащих врачей Алексея Навального обратились к директору ФСИН Александру Калашникову с просьбой разрешить перевести политика в многопрофильный стационар в Москве. Обращение врачей и их медицинское заключение опубликованы на сайте «Новой газеты». В своём заключении врачи подчёркивают, что сами были лишены возможности осмотреть Навального, однако им было разрешено ознакомиться с документами об анализах и осмотрах, проведённых другими медиками. В частности, 20 апреля Навального осмотрели гражданские врачи во Владимирской больнице – вскоре после этого он решил начать выход из голодовки.