Американский президент Джо Байден признал, что наследница Османской империи Турция несет ответственность за массовое истребление армян. Президент признал события более чем 100-летней давности геноцидом. Еще будучи кандидатом в президенты, демократ обещал признать геноцид армян, начатый османами в 1915 году. Заявления Байдена прозвучало сегодня – в День памяти геноцида армян. Жертвами убийств и депортаций во времена Первой мировой войны стали 1,5 млн представителей этого народа. В 2019 году геноцид армян был признан обеими палатами Конгресса США, однако тогда это решение не получило поддержки исполнительной власти.