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23:02, 24 апреля 2021

Джо Байден признал, что наследница Османской империи Турция несет ответственность за массовое истребление армян

Американский президент Джо Байден признал, что наследница Османской империи Турция несет ответственность за массовое истребление армян. Президент признал события более чем 100-летней давности геноцидом. Еще будучи кандидатом в президенты, демократ обещал признать геноцид армян, начатый османами в 1915 году. Заявления Байдена прозвучало сегодня – в День памяти геноцида армян. Жертвами убийств и депортаций во времена Первой мировой войны стали 1,5 млн представителей этого народа. В 2019 году геноцид армян был признан обеими палатами Конгресса США, однако тогда это решение не получило поддержки исполнительной власти.


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