Z Архив новостей новости
5 13 6 1112
Эксклюзив Эха 22:03, 24 апреля 2021

Президент США Джо Байден официально признал события начала XX века в Османской империи «геноцидом армян»

Предшественники Байдена на посту главы государства избегали использования этого термина.

Сегодня, в день памяти массовых убийств армян турками в Османской империи в 1915-1923 годах, президент США Джо Байден признал геноцид армян. «Сегодня, скорбя о тех потерях, давайте обратим наши взоры в будущее — на мир, который мы хотим построить для наших детей. Мир, не запятнанный повседневными пороками фанатизма и нетерпимости, в котором соблюдаются права человека, и где все люди могут вести свою жизнь с достоинством и безопасностью. Американский народ чтит всех тех армян, которые погибли в результате геноцида, который начался в этот день 106 лет назад», — заявил Байден, сделав то, на что не решались ни президент Барак Обама, ни Дональд Трамп (и только Рональд Рейган в 1981 году в заявлении о холокосте упомянул геноцид армян). И Обама, и Трамп избегали употребления слова геноцид, чтобы не испортить отношения с Анкарой. В 2019 году Сенат принял резолюцию, официально признав массовые убийства армян в Османской империи год геноцидом. Перед ее принятием администрация Трампа несколько раз просила сенаторов-республиканцев заблокировать резолюцию на том основании, что это может помешать переговорам с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым Трамп пытался наладить дружбу.
Признав геноцид армян, Джо Байден рискует испортить отношения с Эрдоганом, которому он в пятницу в телефонном разговоре сообщил о своем намерении. Но при этом Джо Байден выполнил свое предвыборное обещание.

Армения приветствовала признание Байденом геноцида армян в Османской империи. С соответствующими заявлением выступили премьер-министр Армении Никол Пашинян и внешнеполитическое ведомство страны. Аналогичные чувства выражает Вице-президент Союза армян России Левон Муканян.

Президенты Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев обсудили по телефону совместные шаги, которые обе страны могут предпринять в свете признания США геноцида армян в 1915 году. Стороны осудили решение американского президента. При этом Ильхам Алиев назвал это «исторической ошибкой». Эрдоган заявление Байдена пока не комментировал, но турецкий МИД заявление Байдена о признании геноцида армян отверг. Турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу рассказал «Эхо Москвы», что в Турции заявление Байдена о признании геноцида армян турками в 1915 году встретили с негодованием.

Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Малашенко считает, что признание США геноцида армянского народа в начале 20 века не приведет к международным конфликтам.

Между тем, представитель вашингтонской администрации высокого ранга, как передает Рейтер, заявил, что президент США Джо Байден стремится к взаимодействию с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом и рассчитывает на встречу с ним на саммите НАТО в июне. В свете признания Байденом геноцида армян представитель администрации подчеркнул, что Вашингтон считает Анкару важным союзником по НАТО, а заявление Байдена призвано почтить память погибших, а не возлагать на кого-то вину.
Правительство Турции признает факт массовой гибели армян в начале прошлого века, однако выступает против использования термина «геноцид», считая завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона. По мнению Анкары, гибель армян была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были также турки.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

«Назначенное лечение и тактику наблюдения нельзя считать оптимальными» Открытое обращение и рекомендательное письмо врачей медицинским работникам МСЧ №33 ФСИН России по поводу Алексея Навального…

5 88 6 9844 20:09
Новости

У Алексея Навального помимо двух грыж позвоночника выявили кисты печени и нарушение нервной чувствительности в ногах Обращение адресовано директору ФСИН Александру Калашаникову и медработникам МСЧ №33 ФСИН во Владимирской области…

5 71 6 9631
Блоги

«Больше всех надо» разбираем с экспертами, как решать социальные проблемы

Толерантная лексика или лингвистический фашизм Язык меняется. К новым словам вроде «лайкать» и «свайпать» мы привыкаем быстро, а вот к феминитивам и толерантной лексике — с трудом. Почему?..

5 32 6 5023 23.04
Блоги

+ Путин готов обсудить в Москве отношения РФ и Украины в любое удобное для Зеленского время Путин готов обсудить в Москве отношения РФ и Украины в любое удобное для Зеленского время «Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время» — сказал Путин

5 89 6 13836 22.04
8читать ;смотреть
Блоги

УФСИН РФ: Принято решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных В настоящее время его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия…

5 209 6 32464 19.04
Интервью Персонально ваш

Евгений Киселев гость: Евгений Киселев журналист

Кто угнал, кто оккупировал, кто захватил, кто присвоил – вот пусть он об этой территории заботится…

5 105 6 18512 22.04
#слушать 48:32 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
#СлухайЭхо

Алексей Нарышкин ведущий: Алексей Нарышкин журналист «Эха Москвы»

3440622
Алексей Нарышкин отвечает на ваши вопросы

5 42 6 7521 20.04
Блоги

«Экономическое отставание – закономерный результат» Открытое письмо ученых-экономистов…

5 100 6 18221 22.04
Блоги

Иван Колпаков: Это плохие новости для «Медузы» «Иноагент» — дискриминирующий статус, из-за которого нам будет труднее делать свою работу — и зарабатывать на жизнь…

5 47 6 8484 23.04
Новости

Baza: ВГТРК увольняет сотрудников новостных телеканалов за оппозиционные взгляды Эти действия поддержала главный редактор RT…

5 48 6 24194
Блоги

Алексей Навальный политик

Начинаю выход из голодовки Спасибо вам — сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения…

5 373 6 75567 23.04
Блоги

МИД РФ: 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата» Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны…

5 48 6 10311 18.04
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Сегодня речь идет о достоинстве Все политические развилки и разногласия с Навальным остались далеко позади. Речь — о его демонстративном убийстве, которое совершается на наших глазах…

5 295 6 64771 19.04
Блоги

+ «Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война» «Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война» «Мы – это мы. Вы – это вы. Но это не обязательно проблема, это – возможность. Как минимум – возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь»...

5 228 6 51124 20.04
8читать ;смотреть
Новости

Россия закрыла доступ иностранным кораблям на три участка акватории Черного моря Ограничение Минобороны начнет действовать сегодня с 9 вечера и продлится полгода…

5 25 6 5606
Блоги

+ Послание Владимира Путина Федеральному собранию Послание Владимира Путина Федеральному собранию Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели…

5 290 6 65306 21.04
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Baza: ВГТРК увольняет сотрудников новостных телеканалов за оппозиционные взгляды Эти действия поддержала главный редактор RT…

5 48 6 24069
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Все Табаки в зале — а там не было никого другого — вздрогнули, всхлипнули и поняли, что он помнит о них и думает о них…

5 35 6 108655 21.04
#слушать 50:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Как вы относитесь к объявлению Леонидом Волковым акции протеста?
5 65 6 22767 18.04
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Зачем срочно собирают верхнюю палату? Что может оперативно решить Совет Федерации – исходя из своих конституционных полномочий?..

5 101 6 254139 19.04
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Навальный, могила, памятник Путину, Петров и Боширов, нищета, патриарх и КГБ Навальный, могила, памятник Путину, Петров и Боширов, нищета, патриарх и КГБ Понятно, что русская тюрьма убийственна в принципе. Она и так смертельна… Вообще зачем Путин нанялся пиарщиком к Навальному?..

5 105 6 148565 19.04
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9092441
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4885382

Сегодня в эфире