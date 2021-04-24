Президент США Джо Байден официально признал события начала XX века в Османской империи «геноцидом армян»

Предшественники Байдена на посту главы государства избегали использования этого термина.

Сегодня, в день памяти массовых убийств армян турками в Османской империи в 1915-1923 годах, президент США Джо Байден признал геноцид армян. «Сегодня, скорбя о тех потерях, давайте обратим наши взоры в будущее — на мир, который мы хотим построить для наших детей. Мир, не запятнанный повседневными пороками фанатизма и нетерпимости, в котором соблюдаются права человека, и где все люди могут вести свою жизнь с достоинством и безопасностью. Американский народ чтит всех тех армян, которые погибли в результате геноцида, который начался в этот день 106 лет назад», — заявил Байден, сделав то, на что не решались ни президент Барак Обама, ни Дональд Трамп (и только Рональд Рейган в 1981 году в заявлении о холокосте упомянул геноцид армян). И Обама, и Трамп избегали употребления слова геноцид, чтобы не испортить отношения с Анкарой. В 2019 году Сенат принял резолюцию, официально признав массовые убийства армян в Османской империи год геноцидом. Перед ее принятием администрация Трампа несколько раз просила сенаторов-республиканцев заблокировать резолюцию на том основании, что это может помешать переговорам с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым Трамп пытался наладить дружбу.

Признав геноцид армян, Джо Байден рискует испортить отношения с Эрдоганом, которому он в пятницу в телефонном разговоре сообщил о своем намерении. Но при этом Джо Байден выполнил свое предвыборное обещание.

Армения приветствовала признание Байденом геноцида армян в Османской империи. С соответствующими заявлением выступили премьер-министр Армении Никол Пашинян и внешнеполитическое ведомство страны. Аналогичные чувства выражает Вице-президент Союза армян России Левон Муканян.

Президенты Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев обсудили по телефону совместные шаги, которые обе страны могут предпринять в свете признания США геноцида армян в 1915 году. Стороны осудили решение американского президента. При этом Ильхам Алиев назвал это «исторической ошибкой». Эрдоган заявление Байдена пока не комментировал, но турецкий МИД заявление Байдена о признании геноцида армян отверг. Турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу рассказал «Эхо Москвы», что в Турции заявление Байдена о признании геноцида армян турками в 1915 году встретили с негодованием.

Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Малашенко считает, что признание США геноцида армянского народа в начале 20 века не приведет к международным конфликтам.

Между тем, представитель вашингтонской администрации высокого ранга, как передает Рейтер, заявил, что президент США Джо Байден стремится к взаимодействию с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом и рассчитывает на встречу с ним на саммите НАТО в июне. В свете признания Байденом геноцида армян представитель администрации подчеркнул, что Вашингтон считает Анкару важным союзником по НАТО, а заявление Байдена призвано почтить память погибших, а не возлагать на кого-то вину.

Правительство Турции признает факт массовой гибели армян в начале прошлого века, однако выступает против использования термина «геноцид», считая завышенным число жертв, на котором настаивает армянская сторона. По мнению Анкары, гибель армян была не результатом целенаправленной политики правительства, а следствием гражданской войны в Османской империи, жертвами которой были также турки.