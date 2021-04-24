На юге Японии активизировался вулкан Сакурадзима

Как передает агентство Киодо, власти призывают жителей близлежащих городов быть готовыми к возможным последствиям. Сакурадзима — один из самых опасных вулканов в Японии. Его извержения происходят регулярно, что доставляет немало проблем расположенному рядом крупному городу Кагосима. Всего в Японии насчитывается около 110 активных вулканов.