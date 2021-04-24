Президент Чехии Милош Земан выступит в воскресение с телеобращением в связи с инцидентом в деревне Врбетице в 2014 г.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

17 апреля власти Чехии возложили ответственность за взрывы на военных складах в Врбетице на российские спецслужбы. После этого Прага объявила о высылке 18 сотрудников российского посольства. В ответ Россия выслала 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.