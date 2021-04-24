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21:02, 24 апреля 2021

Президент США Джо Байден официально признал события начала XX века в Османской империи «геноцидом армян»

Предшественники Байдена на посту главы государства избегали
использования этого термина.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал признание США геноцида армян.
По его словам заявление Байдена является «мощным шагом на пути истины, исторической справедливости и служит неоценимой поддержкой для наследников жертв геноцида армян».
Президенты Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам обсудили по телефону совместные шаги, которые обе страны могут предпринять в свете признания США геноцида армян в 1915 году. Стороны осудили решение американского президента. При этом Алиев назвал «исторической ошибкой» решение Байдена признать геноцид армян. Эрдоган заявление Байдена пока не комментировал, но турецкий МИД отверг заявление Байдена о признании геноцида армян призвал исправить эту , как там выразились, ошибку.


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