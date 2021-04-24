Байден стремится к взаимодействию с турецким коллегой Эрдоганом и рассчитывает на встречу с ним на саммите НАТО в июне

Об этом, как передает Рейтер, в свете признания Байденом геноцида армян заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга. Представитель администрации подчеркнул, что Вашингтон считает Анкару важным союзником по НАТО, а заявление Байдена призвано почтить память погибших, а не возлагать на кого-то вину.