Байден стремится к взаимодействию с турецким коллегой Эрдоганом и рассчитывает на встречу с ним на саммите НАТО в июне

Об этом, как передает Рейтер, в свете признания Байденом геноцида армян заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга. Представитель администрации подчеркнул, что Вашингтон считает Анкару важным союзником по НАТО, а заявление Байдена призвано почтить память погибших, а не возлагать на кого-то вину.
2021-04-24T20:33:38+03:00
2021-04-24T20:33:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 24 апреля 2021
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