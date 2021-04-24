Президент Турции Эрдоган заявил, что чтит память армян, погибших в 1915 году, и выразил соболезнования их потомкам

Ранее президент США Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу отверг заявление Байдена о признании геноцида армян, назвал популизмом и призвал исправить эту ошибку. Турция традиционно не признаёт обвинения в геноциде армян заявляя, что жертвами событий 1915 года стали как армяне, так и турки.

Заявление Байдена о геноциде армян вызывает сожаление в МИДе Азербайджана. Как говорится в заявлении ведомства, те, кто политизирует «геноцид армян», умалчивают о массовых убийствах более 500 000 человек армянскими вооруженными формированиями в марте 1918 года в Баку и других регионах Азербайджана. В заявлении отмечается, что «события 1915 года должны изучать

историки, а не политики».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал признание США геноцида армян.

По его словам заявление Байдена является «мощным шагом на пути истины, исторической справедливости и служит неоценимой поддержкой для наследников жертв геноцида армян».

Вице-президент Союза Армян России Левон Муканян сказал нам что армяне приветствуют решение президента США Джо Байдена, который признал произошедшее в Османской империи 106 лет назад геноцидом.

Левон Муканан надеется, что и другие страны признают геноцид армян.