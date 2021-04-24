Во Франции задержан четвертый подозреваемый в причастности к убийству сотрудницы комиссариата в Рамбуйе

Как передает Франс Пресс, речь может идти о члене семьи убийцы. Известно, что полиция перед задержанием провела в квартире этого человека обыск. Агентство также уточняет, что одним из трех задержанных в пятницу лиц является отец преступника. В пятницу 37-летний тунисец нанес смертельный удар ножом в шею сотруднице полиции в холле комиссариата города Рамбуйе. Полицейские ответным огнем застрелили нападавшего. Расследование ведется по террористической статье, в телефоне убийцы следователи обнаружили пропагандистские исламистские материалы.