У Алексея Навального помимо двух грыж позвоночника выявили кисты печени и нарушение нервной чувствительности в ногах

Об этом говорится в письме лечащих врачей политика, которое опубликовано «Новой газетой». Обращение адресовано директору ФСИН Александру Калашаникову и медработникам МСЧ №33 ФСИН во Владимирской области. Врачи Навального отметили, что обследование оппозиционера проводила независимая группа медиков, и в их действиях нет конфликта интересов.