У Алексея Навального помимо двух грыж позвоночника выявили кисты печени и нарушение нервной чувствительности в ногах

Об этом говорится в письме лечащих врачей политика, которое опубликовано «Новой газетой». Обращение адресовано директору ФСИН Александру Калашаникову и медработникам МСЧ №33 ФСИН во Владимирской области. Врачи Навального отметили, что обследование оппозиционера проводила независимая группа медиков, и в их действиях нет конфликта интересов.
2021-04-24T20:03:55+03:00
2021-04-24T20:06:21+03:00
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20:03, 24 апреля 2021
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