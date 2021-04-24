Президент США Джо Байден признал геноцид армянского народа в Османской империи в начале 20 века

МИД Турции уже заявил, что заявление Байдена подрывает взаимное доверие и дружбу между Турцией и США призвал исправить эту «серьезную ошибку». В свою очередь, в Руководстве Армении приветствовали решение Байдена, которое не смог принять ни один его предшественник.