Пономарев*: Предложение о запрете на просветительскую деятельность является попыткой выдавливания НКО из РФ

Предложение о запрете на просветительскую деятельность является попыткой выдавливания НКО, признанных иностранными агентами, из России. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитник Лев Пономарев*.

«НКО, которых признали иностранными агентами, затрудняют работу максимально. Когда появился этот закон, нам прямо говорили уполномоченные по правам человека, что никаких не будет на деятельность, просто чаще отчитываться надо, хотя самого начала мы понимали, что это делается для унижения правозащитников. Постепенно иностранные агенты становятся нежелательными людьми в России, их отсюда выдавливают», — сказал он.

Л.Пономрев* добавил, что подобные предложения «нелепы, глупы и дискредитирует людей, которые работают в Государственной Думе».

Правительство предлагает запретить НКО-иноагентам заниматься просветительской деятельностью. Это следует из проекта положения, разработанного министерством просвещения. Документ, в случае принятия, будет устанавливать порядок осуществления просветительской деятельности в дополнение к одноименным поправкам, принятым Госдумой, согласно которым просветительскую деятельность имеют право осуществлять только органы государственной власти, органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации.

* – Решением Минюста признан СМИ-иностранным агентом.