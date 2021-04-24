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19:37, 24 апреля 2021

20 детей отравились хлором в бассейне под Пензой

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, запах хлора во время групповых занятий в бассейне «Волна» в Нижнем Ломове почувствовал тренер, после чего принял решение о госпитализации находящихся на тренировке детей в возрасте от 10 до 12 лет.


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