20 детей отравились хлором в бассейне под Пензой

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, запах хлора во время групповых занятий в бассейне «Волна» в Нижнем Ломове почувствовал тренер, после чего принял решение о госпитализации находящихся на тренировке детей в возрасте от 10 до 12 лет.