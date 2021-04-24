Лукашенко намерен в ближайшее время подписать декрет о передаче президентских полномочий Совбезу в экстренной ситуации

Как сказал сам президент, документ определит, «кто будет управлять страной «если вдруг». В этом случае председательство в Совбезе перейдет к премьеру, а все решения будут приниматься тайным голосованием. 17 апреля президент Белоруссии заявил, что примет в ближайшее время одно из самых принципиальных решений за время своего правления. Перед этим Лукашенко рассказал о задержании группы, которая планировала госпереворот и покушение на него.
2021-04-24T19:37:09+03:00
2021-04-24T19:37:09+03:00
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19:37, 24 апреля 2021
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