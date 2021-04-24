Геннадий Зюганов единогласно переизбран председателем ЦК КПРФ

Как сообщили «Интерфакс» в пресс-службе партии соответствующее решение принято на заседании организационного пленума ЦК. В эти дни в подмосковных Снегирях проходит первый этап 18-го съезда КПРФ. Геннадий Зюганов является председателем ЦК КПРФ с 1993 года.
2021-04-24T19:36:20+03:00
2021-04-24T19:49:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:36, 24 апреля 2021
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