Лечащие врачи Навального попросили «в самые короткие сроки» перевезти политика в многопрофильный стационар в Москве

Текст обращения опубликовала «Новая газета». Медики провели полный анализ медицинской документации Навального (в том числе результаты его МРТ) и установили, что тяжесть его состояния ввиду голодания «требует участия специалистов разного профиля. Письмо подписали терапевт Ярослав Ашихмин, анестезиолог-реаниматолог Алексей Эрлих, нейрохирург Всеволод Шурхай, невролог Андрей Плотников и глава признанного иноагентом профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.
2021-04-24T19:35:47+03:00
2021-04-24T19:58:34+03:00
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19:35, 24 апреля 2021
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