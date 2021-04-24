Лечащие врачи Навального попросили «в самые короткие сроки» перевезти политика в многопрофильный стационар в Москве

Текст обращения опубликовала «Новая газета». Медики провели полный анализ медицинской документации Навального (в том числе результаты его МРТ) и установили, что тяжесть его состояния ввиду голодания «требует участия специалистов разного профиля. Письмо подписали терапевт Ярослав Ашихмин, анестезиолог-реаниматолог Алексей Эрлих, нейрохирург Всеволод Шурхай, невролог Андрей Плотников и глава признанного иноагентом профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.