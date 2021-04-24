Джо Байден признал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом

Таким образом президент США выполнил оно из своих предвыборных обещаний. По его словам, американский народ воздает дань уважения всем армянам, которые погибли во время геноцида, начавшегося ровно 106 лет назад. Все предшественники Байдена, опасаясь ухудшения отношений с Турцией, избегали упоминания в своих заявлениях слова «геноцид». Премьер Армении Пашинян приветствовал признание Байденом геноцида армян и назвал это шагом на пути к исторической справедливости. Между тем, глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Анкара полностью отвергает заявление Байдена, которое , по его словам, подрывает взаимное доверие и дружбу между Турцией и США, и призывает исправить эту ошибку.