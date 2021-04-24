Кремль, по данным газеты «КоммерсантЪ», рассматривает возможность ограничить импорт чешских товаров

Запрет, в частности, может коснуться пива.

Москва таким образом может ассиметрично ответить на высылку большого числа российских дипломатов из Праги, пишет газета. По словам собеседника издания, это связано с тем, что нельзя оставлять без ответа беспрецедентно агрессивные действия, на которые не получается ответить симметрично.

Пока официально информация не подтверждается. В частности, зампред думского комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал «Эху», что вопрос можно будет рассматривать только после того, как станут понятны дальнейшие действия Праги.

По данным федеральной таможенной службы, товарооборот с Чехией у России за прошлый год составил более 5 миллиардов долларов. Свыше 2,5 миллиардов из них – импорт чешских товаров.

В интервью «Эху» чешский журналист Иржи Юст сказал, что в стране удивлены сообщениями о возможном ограничении импорта.

Экономисты в свою очередь подчеркивают, что в первую очередь ограничение импорта товаров из Чехии, и в частности пива, может нанести урон российской экономике и подорожанию аналогичных товаров на внутреннем рынке.

По данным чешского правительства, по результатам 2018 года Россия занимает 13-е место в списке крупнейших импортеров товаров.