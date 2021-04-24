Александр Лукашенко заявил, что планировавшие госпереворот в республике рассматривали несколько сценариев

В том числе убийство главы государства на параде 9 мая, нападение на кортеж и загородную резиденцию. По словам президента Белоруссии, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти. Лукашенко подтвердил, что обвинения предъявлены четверым фигурантам, в т.ч. имеющему гражданство США и Белоруссии юристу Юрию Зенковичу. Все они, по словам Лукашенко, дают признательные показания. Зенкович и белорусский политолог Александр Федута были задержаны в Москве при содействии ФСБ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подпишет декрет о передаче своих полномочий Совету безопасности республики в случае его внезапной смерти.