Корабль «Прогресс МС-14» буден сведен с орбиты 29 апреля

Как сообщает «Роскосмос», таким образом будет завершена рекордная орбитальная миссия транспортного грузового корабля, которая продлилась больше года. 28 апреля грузовик отстыкуется от МКС, затем около суток будет находиться на околоземной орбите и 29 апреля несгоревшие в атмосфере части корабля будут затоплены в Тихом океане.