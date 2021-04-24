Власти РФ, по сведениям «Ъ», рассматривают возможность ввода против Чехии асимметричных санкций

Власти России, по сведениям «Коммерсантъ», рассматривают возможность ввода против Чехии асимметричных санкций в ответ на высылку дипломатов. Речь идет об ограничении импорта продукции чешского производства. Собеседники издания отмечают, что меры могут затронуть любую отрасль, но в Москве будут руководствоваться принципом «не навредить себе».

Пожар вспыхнул в одном из трюмов танкера,

который находится в бухте сирийского порта Банияс. Как сообщило Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии, танкер, предположительно, подвергся атаке беспилотного летательного аппарата, который появился в небе со стороны ливанского

морского пространства. Спасательные службы пытаются локализовать воспламенение нефти.