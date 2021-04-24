Организаторы переворота в Белоруссии, по словам Александра Лукашенко, планировали блокировать Минск с помощью армии

Также планировалось отключить в столице электроэнергию. Президент Белоруссии, как передает агентство БелТА, рассказал, что заговорщики фактически планировалась кибератаку на страну. Президент Белоруссии заявил, что на его устранение организаторы покушения выделили $10 млн. В ближайшее время, по словам президента, будут опубликованы новые подробности дела.