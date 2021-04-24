Организаторы переворота в Белоруссии, по словам Александра Лукашенко, планировали блокировать Минск с помощью армии

Также планировалось отключить в столице электроэнергию. Президент Белоруссии, как передает агентство БелТА, рассказал, что заговорщики фактически планировалась кибератаку на страну. Президент Белоруссии заявил, что на его устранение организаторы покушения выделили $10 млн. В ближайшее время, по словам президента, будут опубликованы новые подробности дела.
2021-04-24T18:32:32+03:00
2021-04-24T18:32:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 24 апреля 2021
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