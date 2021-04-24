Черкасов: Запрет заниматься просветительской деятельностью продолжает меры давления и ограничений для НКО-иноагентов

Предложение правительства о запрете заниматься просветительской деятельностью продолжает меры давления и ограничений для НКО-иноагентов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член правления международного общества «Мемориал»* Александр Черкасов.

«Это предложение правительства продолжает предыдущие ограничения, наложенные на организации, включенные в реестр иностранных агентов. Поначалу речь шла о том, что «иностранный агент» – это просто такое слово, оно никого не дискриминирует. Потом запретили участвовать в общественных наблюдательных комиссиях, чиновникам пригрозили за контакты с, так называемыми, иностранными агентами, теперь хотят запретить просветительскую деятельность. Последние восемь лет действия наших властей укладываются в простую формулу – №в любой непонятной ситуации дави на иностранных агентов», — сказал он.

Правительство предлагает запретить НКО-иноагентам заниматься просветительской деятельностью. Это следует из проекта положения, разработанного министерством просвещения. Документ, в случае принятия, будет устанавливать порядок осуществления просветительской деятельности в дополнение к одноименным поправкам, принятым Госдумой, согласно которым просветительскую деятельность имеют право осуществлять только органы государственной власти, органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации.

* – Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.