В Забайкальском крае в результате конфликта на охоте погиб глава местного управления ФСИН Евгений Шахов

Евгений Шахов приехал с компанией, когда в крае объявили сезон охоты на кабана. Животных разрешили отстреливать в связи с африканской чумой свиней. По непонятной пока причине, местный сторож открыл огонь по ним огонь из дробовика. Генерал Шахов погиб на месте, а второй офицер умер по дороге в больницу. «Московский комсомолец» в Чите сообщает о том, что второй жертвой стал начальник СИЗО номер 1 Валерий Герман. Сторожа задержали. На месте происшествия работают дознаватели. Как сообщает ТАСС расследование возглавил исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Алексей Вольный. Евгений Шахов работал в этой должности с 2018 года. В системе ФСИН – более четверти века. Женат. Отец троих детей.

По факту гибели офицеров возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух человек».