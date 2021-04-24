Россия закрыла три района Черного моря для иностранных военных кораблей и государственных судов

Как сообщили РИА «Новости» в Управление навигации и океанографии Минобороны, закрываются участок акватории между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова и участок около западной оконечности Крыма. Как отмечает агентство, ограничение будет действовать до начала ноября. Госдепартамент назвал закрытие трех районов очередной попыткой дестабилизировать ситуацию на Украине».

Военный обозреватель и шеф-редактор онлайн-портала «Ежедневный журнал» Александр Гольц считает, что Россия дразнит другие страны, закрывая часть районов Чёрного моря для иностранных кораблей. Об этом он сказал в интервью «Эху».

Гольц добавил, что во второй половине мая начнутся учения НАТО, часть которых пройдёт в акваториях причерноморских государств.