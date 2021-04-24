Лукашенко подпишет декрет о передаче своих полномочий Совету безопасности республики в случае его внезапной смерти

Лукашенко заявляет, что заговорщики планировали несколько вариантов его устранения. На план переворота в Белоруссии заговорщиками выделялось $10 млн, а на снайпера — $1 млн

Как сказал в эфире телеканала «Дождь» политический обозреватель и журналист телеканала «Белсат» Игорь Ильяш, что с юридической точки зрения решение Лукашенко ничтожно — это формат легализации правительственной хунты:

«Если он хотел обезопасить себя от некоего дворцового переворота — то, на мой взгляд, только вырастает от этого такая угроза. Потому что по факту он передает Совбезу неограниченные полномочия. Он сразу сказал, что в случае его гибели, возможно, потребуется вводить военное, чрезвычайное положение. И поэтому, если у кого-то из членов Совета безопасности вдруг проснутся политические амбиции, — то конечно такой декрет будет для них величайшим соблазном, потому что у них появится возможность просто сорвать джек-пот в одно мгновение».

Журналист уточняет, что в таких условиях решающим фактором будет не декрет, а то, на чьей стороне сила — общества, или генералов из Совета безопасности.

Сегодня же Александр Лукашенко заявил, что фигуранты дела о госперевороте разработали несколько сценариев устранения белорусского президента. По его словам, изначально они планировали устранение Президента на параде 9 мая, но от этой идеи отказались. Другой план — предполагал вооруженное нападение на загородную резиденцию Лукашенко — на эти цели выделялось $10 млн, в т.ч $1 млн. — на снайпера. Лукашенко добавил, что организаторы переворота в Белоруссии планировали

блокировать Минск с помощью армии и отключить в столице электроэнергию.