Евросоюз осудил включение российскими властями интернет-издания «Медуза» в список СМИ-иностранных агентов

Российский закон об иностранных агентах страны ЕС считают систематическим нарушением основных свобод и элементом давления на гражданское общество, независимые СМИ и оппозицию. Это противоречит международным обязательствам Москвы и гарантиям соблюдения прав человека, говорится в заявлении, опубликованном Европейской службой внешних связей. В ЕС напомнили российским властям: журналисты должны иметь возможность заниматься своей работой в атмосфере без страха и принуждения.

Напомним, что минюст накануне внёс зарегистрированное в Латвии издание Медуза в список иностранных агентов. Редакция намерена обжаловать решение министерства. Пока же издание снабжает каждую публикацию в соцсетях и на сайте пометкой о таком статусе. В поддержку Медузы выступил ряд российских изданий, включая Bell, Vtimes, sports.ru, а также телеканал Дождь. В его заявлении отмечается, что включение цитата «одного из лучших и самых профессиональных российских медиа с многомиллионной аудиторией – однозначно политическое решение. Оно призвано лишить читателей доступа к независимой и проверенной информации. «Медузу» поддержали отдельные российские и иностранные журналисты, а также бывшие сотрудники издания.

Ранее в список СМИ-иноагентов были внесены в том числе «Радио Свобода» и ряд его проектов и телеканал «Настоящее время». Кроме того СМИ-иноагентом российские власти признали правозащитника Льва Пономарёва и еще несколько человек. Помимо Медузы вчера в чёрный список включили Первое антикоррупционное СМИ.